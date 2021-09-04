«Знай, когда пора расстаться с дерьмом». Пьянич выложил пост после отставки Кумана, а затем удалил его

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич отреагировал на отставку с поста главного тренера каталонского клуба.

31-летний хавбек, который в этом сезоне играет на правах аренды за (4 голевых паса в 7 матчах), выложил в инстаграме картинку с цитатой.

«Знай, когда пора расстаться с дерьмом», – сказано на фото, которое Пьянич опубликовал в сторис инстаграма после отставки Кумана. Спустя несколько минут публикация была удалена.

После поражения «Барсы» от «Райо Вальекано» (0:1) Пьянич лайкнул пост с призывом уволить Кумана.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для Кумана во главе «Барсы», Пьянич получал очень мало игровой практики. Босниец не скрывал непростых отношений с тренером.

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