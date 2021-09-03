Пьянич об уходе из «Барсы: «Даже Месси не понимал отношения Кумана ко мне. Я не мог потерять еще год»

Полузащитник Миралем Пьянич, арендованный «Бешикташем» у «Барселоны», вновь высказался о проблемах с главным тренером каталонцев Роналдом Куманом.
«Отношение Кумана ко мне не понимал никто. Даже Месси, который часто спрашивал меня, что у нас с тренером произошло.
Я не мог остаться в «Барсе» с Куманом. Я бы потерял еще год, а я хотел играть.
«Ювентус» контактировал с моим агентом, но работать на трансферном рынке всегда непросто. Я бы хотел вернуться в «Юве» и сделал бы все ради того, чтобы играть под руководством Аллегри. Я люблю «Ювентус» и нахожусь в прекрасных отношениях с президентом Аньелли», – сказал Пьянич Tuttosport.
Пьянич обиделся на Кумана («очень странный тренер»), Эмерсон – на саму «Барсу». В клубе разучились расставаться