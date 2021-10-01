«Роналду будет большой проблемой для «МЮ» и Сульшера. У «Ливерпуля», «Челси» и «Сити» составы лучше». Саттон об АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался о проблемах, которые могут появиться у «Манчестер Юнайтед» из-за нападающего .

– Вы исключили из чемпионской гонки. Почему, Кристофер?

– Самая главная причина в том, что я просто думаю, что у «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» более сильные составы. Думаю, у них более глубокие составы. Хоть я и думаю, что Оле-Гуннар Сульшер провел хорошую трансферную кампанию, я считаю, что у них более сильные тренеры. Это так просто. Я думаю, Роналду будет проблемой для «Манчестер Юнайтед».

Он очень, очень значимая личность, и я ставил под сомнение смысл его перехода с момента подписания. По этому поводу был очень сильный ажиотаж. Я это все понимаю, но я считаю, что он может стать проблемой для Оле-Гуннара Сульшера.

Он будет забивать голы, но если «Манчестер Юнайтед» хочет играть дома более агрессивно, прессинговать, то Роналду прессинговать не будет, так что «МЮ» остается в численном меньшинстве.

Ты не будешь играть за , если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за , если не будешь бегать и прессинговать. Ты не будешь играть за , если не будешь бегать и прессинговать.

И в этом проблема – как его встроить в команду? Он будет играть по настроению, и на выходных случилась проблема – Гари Невилл говорил что-то вроде того, что он заходил в туннель в плохом настроении. И этот фокус на Роналду – тоже проблема. Если Роналду несчастлив, то как это повлияет на атмосферу в раздевалке?

Поэтому я думаю, что он будет большой проблемой для «Юнайтед», – сказал Саттон.