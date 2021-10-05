Сульшер о Роналду и Салахе: «Буду на стороне Криштиану в любом споре. Но сейчас Мо в огне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о сравнениях между и форвардом .

«В любом споре я всегда буду на стороне Криштиану Роналду. Его статистика невероятна. Тем не менее сейчас Мохамед Салах в огне. Мы должны сыграть против него в обороне наилучшим образом. Нам придется хорошо поработать, и не только против Салаха.

Я большой фанат их атакующей линии. Это игроки, против которых нужно работать у ворот на протяжении 95 минут, чтобы сыграть на ноль.

«Ливерпуль» – одна из команд, за которой мы гонимся в течение последних четырех лет. Мы должны прогрессировать, чтобы выйти на тот уровень, что они демонстрировали все это время», – сказал Сульшер.

В этом сезоне на счету Роналду 3 мяча в 5 играх. Салах забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах чемпионата.

Матч между и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 24 октября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Юрген Клопп: «Салах и Роналду – игроки мирового класса. Левая нога Мо лучше. Криштиану чуть лучше в воздухе. Но зачем их сравнивать?»