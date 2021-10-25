Геннадий Орлов: «У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации, сложившейся в «Спартаке».

«У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините, конечно. Чехарда, ну что это такое? Был один тренер – заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея? Мы что, видим, как пришел новый тренер с новыми идеями? Ларссон деградировал, Соболев – дарование, о котором говорили – тоже остановился в росте. Один Бакаев бегает, но он сам по себе.

А что с защитниками творится? Ну это просто проходной двор. «Зенит» мог и восемь забить. Да не только с «Зенитом», они со всеми играют плохо. Команда бодается, но смысла игры, наигранных комбинаций – ну ничего нет. Это исход менеджмента, к этому все шло.

Куда Витория пошел? Он что, не понимал, что идет на развалины? Ну он же пошел. Чего пошел? Должен был посмотреть, что из себя «Спартак» представляет. А сейчас же он не может сказать, что эти игроки ему не подходят, он уже согласился.

Руй не может наладить игру в защите, а это первое, что должен делать тренер. Чтобы хотя бы сзади все было в порядке. Все любят атакующий футбол, но побеждает тот, кто меньше пропускает. Обезопась свои ворота, а потом расцветай впереди», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

7 вопросов к Рую Витории: почему так доверяет Максименко, зачем вернул «Спартак» к трем защитникам и играет с ними так высоко