3 из 5 задержанных после матча с «Зенитом» фанатам «Спартака» запретили на 1 год посещать спортивные мероприятия

Стало известно решение суда по поводу болельщиков «Спартака», которые были задержаны во время матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).
«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».
Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год.
Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.
«Спартак» приветствует инициативу лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщила пресс-служба красно-белых.
После матча сообщалось, что полиция задержала пятерых фанатов «Спартака».