3 из 5 задержанных после матча с «Зенитом» фанатам «Спартака» запретили на 1 год посещать спортивные мероприятия

Стало известно решение суда по поводу болельщиков «Спартака», которые были задержаны во время матча 12-го тура против (1:7).

«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков , пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».

Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год.

Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом.

«Спартак» приветствует инициативу лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщила пресс-служба красно-белых.

После матча сообщалось, что полиция задержала пятерых фанатов «Спартака».