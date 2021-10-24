3 из 5 задержанных после матча с «Зенитом» фанатам «Спартака» запретили на 1 год посещать спортивные мероприятия

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Футбол

Стало известно решение суда по поводу болельщиков «Спартака», которые были задержаны во время матча 12-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7).

«В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с «Зенитом».

Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей. Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. 

Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом. 

«Спартак» приветствует инициативу лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств», – сообщила пресс-служба красно-белых.

После матча сообщалось, что полиция задержала пятерых фанатов «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные