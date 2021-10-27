«Барса» хочет избавиться от Люка де Йонга зимой. На него не рассчитывают после увольнения Кумана

Нападающий Люк де Йонг может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно.

После увольнения тренера , настаивавшего на трансфере 31-летнего игрока, нападающий больше не входит в планы «блауграны».

Каталонцы попытаются обеспечить переход футболиста из Нидерландов в другой клуб в январе, пишет Diario Sport.

арендовала де Йонга на сезон у «Севильи» летом. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона, но де Йонг не провел ни одного матча за «Севилью» в этом году, поэтому переход в другой клуб возможен при согласии всех сторон.

В 6 матчах за «Барселону» форвард забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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