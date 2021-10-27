Хави согласился стать тренером «Барсы». Он может возглавить клуб после перерыва на матчи сборных

Главный тренер Хави в скором времени возглавит «Барселону».

Бывший игрок каталонцев дал согласие возглавить «блауграну», сообщает Mundo Deportivo.

В то же время для официального назначения сторонам нужно согласовать несколько аспектов. Во-первых, необходимо решить вопрос с освобождением Хави от обязательств перед «Аль-Саддом».

Во-вторых, нужно согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.

Каталонская радиостанция RAC1 подтверждает согласие Хави. По ее информации, испанский специалист возглавит «Барселону» после перерыва на матчи сборных и дебютирует в новом статусе в матче с «Эспаньолом» 21 ноября.

Таймлайн мучений Кумана: ужасные результаты, стычки с Лапортой, нападение фанатов и увольнение. Теперь «Барса» хочет Хави