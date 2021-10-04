💣 «Барселона» уволила Кумана

Главный тренер «Барселоны» покинул свой пост.

Каталонский клуб объявил об увольнении 58-летнего специалиста.

Сегодня сине-гранатовые проиграли на выезде «Райо Вальекано» (0:1) в Ла Лиге, и президент клуба сообщил Роналду об отставке.

В прошлом туре «Барса» дома уступила «Реалу» (1:2) в класико. Команда, набрав 15 очков в 10 матчах, занимает 9-е место в таблице. В Лиге чемпионов «блауграна» с 3 очками после 3 туров занимает 3-е место в группе.

Куман в 2020 году покинул пост главного тренера сборной Нидерландов ради работы в «Барселоне».

В минувшем сезоне «Барса» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в .

На машину Кумана напали после проигранного класико