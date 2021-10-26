Роналду без разрешения построил корт и пристройку у особняка в Португалии. Его обязали снести их

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия светская хроника Футбол

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду придется снести часть построек на территории своего особняка в Португалии.

Мануэль Тибо, мэр Терраш-ди-Бору, поселка в округе Брага, сообщил, что футболист без согласования построил теннисный корт и пристройку.

«Он представил нам проект, который был одобрен. Но также он возвел постройки за разрешенными пределами», – заявил Тибо.

Роналду должен снести несогласованные постройки до марта 2022 года.

Стоимость особняка, находящегося неподалеку от национального парка Пенеда-Жереш, оценивается в 2,7 миллиона евро.

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