Роналду без разрешения построил корт и пристройку у особняка в Португалии. Его обязали снести их

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду придется снести часть построек на территории своего особняка в Португалии.
Мануэль Тибо, мэр Терраш-ди-Бору, поселка в округе Брага, сообщил, что футболист без согласования построил теннисный корт и пристройку.
«Он представил нам проект, который был одобрен. Но также он возвел постройки за разрешенными пределами», – заявил Тибо.
Роналду должен снести несогласованные постройки до марта 2022 года.
Стоимость особняка, находящегося неподалеку от национального парка Пенеда-Жереш, оценивается в 2,7 миллиона евро.