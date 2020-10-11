Венгер о Роналду в «МЮ»: «Я бы не сказал, что это ошибка. Но может ли он забивать, постоянно играя с очень высокой интенсивностью?»

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказался о возвращении форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» после поражения команды от «Ливерпуля» (0:5) в АПЛ.

«Я бы не сказал, что это была ошибка. Но, конечно, был определенный эмоциональный момент – он был таким фантастическим игроком.

Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него», – сказал Венгер.

Роналду в текущем сезоне провел 6 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Его статистика – здесь.

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