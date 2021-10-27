Семак о 7 игроках «Зенита» в сборной: «Ожидаемо. Мы на лидирующих позициях в РПЛ, Карпин понимает, что ребята играют на уровне ЛЧ»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Ерохин Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Далер Кузяев Андрей Мостовой Данил Круговой Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал расширенный состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Из петербуржского клуба в состав сборной попали Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

– После матча со «Спартаком» был опубликован расширенный состав сборной России, в него вошли семеро зенитовцев. Удивил ли он вас? Как главный тренер «Зенита», вы бы хотели, чтобы все игроки поехали в сборную или, наоборот, как можно меньше футболистов?

– Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят.

Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.

Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые, – сказал Семак.

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