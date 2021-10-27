Семак о 7 игроках «Зенита» в сборной: «Ожидаемо. Мы на лидирующих позициях в РПЛ, Карпин понимает, что ребята играют на уровне ЛЧ»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал расширенный состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Из петербуржского клуба в состав сборной попали , Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, , и Андрей Мостовой.

– После матча со «Спартаком» был опубликован расширенный состав сборной России, в него вошли семеро зенитовцев. Удивил ли он вас? Как главный тренер , вы бы хотели, чтобы все игроки поехали в сборную или, наоборот, как можно меньше футболистов?

– Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят.

Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.

Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые, – сказал Семак.