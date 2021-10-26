Дуглас Сантос и Кузяев не сыграют с «Динамо» из-за травм. Участие Малкома под вопросом

Главный тренер рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с .

– Сергей Богданович, расскажите о состоянии Дугласа Сантоса и . Готовятся ли они к матчу против «Динамо»?

– Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре – пока это под вопросом.

У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь.

– Какая травма у Дугласа Сантоса? Какие ориентировочные сроки его возвращения в общую группу?

– Да, известно. У него небольшое повреждение, и все будет зависеть от динамики его восстановления и от его ощущений – возможно, это одна-две игры, а возможно даже три. Мы надеемся на лучшее и будем наблюдать за его реабилитацией и прогрессом, – сказал тренер.