Сутормин хочет продлить контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано до 2022 года

Полузащитник обсудит с клубом продление истекающего в 2022 году срока контракта.

Приоритетным вариантом для 27-летнего игрока является переподписание соглашения с петербуржской командой, сообщает .

«На данный момент приоритетный вариант – это «Зенит», но предстоит переговорный процесс. Ситуация может меняться», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что игроком сборной России интересуются ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Рубин».

Сутормин перешел в «Зенит» летом 2019 года. В нынешнем сезоне на счету Алексея 15 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача. Его статистика – здесь.