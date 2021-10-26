Шварц о матче с «Зенитом»: «Топовая игра, «Динамо» будет противостоять очень серьезный соперник»

Главный тренер прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:0) в Бетсити Кубке России.

– Мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Хорошо, что нам удалось забить быстрый гол. Во втором тайме мы надежно действовали в обороне, а в концовке смогли забить второй и третий мячи. Мы очень рады, что вышли в следующий раунд турнира.

– Как справились с игрой на искусственном покрытии?

– Поле находится в хорошем состоянии. Ребята знали, на каком газоне им предстоит сыграть, и подошли к игре профессионально. Мяч хорошо ходил, и в целом у нас проблем с искусственным покрытием не возникло.

– Какой из таймов вам понравился больше по качеству футбола?

– Во второй половине мы сыграли спокойнее и хладнокровнее, взвинтили темп игры, поэтому она получилась удачней. В первом тайме мы хорошо вошли в игру, но в то же время у нас были невынужденные ошибки, которыми пользовались футболисты .

– Оцените сегодняшнюю игру команды в обороне.

– Мы позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Здорово, что в итоге нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности после матчей против «Спартака» и «Химок», когда мы пропускали в концовках. Нам было важно сохранить концентрацию до последних минут, что нам и удалось.

– В следующем матче вам предстоит сыграть с «Зенитом». Что скажете об этой встрече?

– Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу против . Мы понимаем, что это будет топовая игра и нам будет противостоять очень серьезный соперник, – сказал Шварц.