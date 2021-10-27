Рио Фердинанд: «У «МЮ» проблемы с самоопределением. Наша команда проигрывала «Сити» 1:6, но у нас была идентичность»

Бывший защитник поделился мнением о проблемах клуба после поражения от «Ливерпуля» (0:5).

«Я проходил через это, мы проигрывали «Ман Сити» дома со счетом 1:6. Но у нас была идентичность, которая позволяла восстановиться через пару недель.

В этом проблема нынешней команды. У них проблемы с идентичностью, самоопределением.

Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: «Кто мы?» Дает ли тренер игрокам правильную информацию? А если да, то игроки не прислушиваются к ней?

Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит как разрозненная группа», – сказал Фердинанд в своем подкасте.