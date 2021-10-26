«Соцсети – помойная яма для людей с самого низа. Если так же потребовать увольнения в магазине, на вас заявят в полицию». Фил Невилл об «МЮ» и Сульшере

Бывший защитник высказался о давлении в соцсетях на тренеров на фоне ситуации в клубе из Манчестера при .

«Соцсети – помойная яма для людей, которые на самом низу.

Мы живем во времена, когда совершенно нормально просить об увольнении людей, что я считаю совершенно неслыханным. Если сделать так на другой работе, если так же потребовать увольнения в магазине, на вас заявят в полицию, думаю.

Люди, вероятно, не осознают, что такие сообщения причиняют боль семьям, людям с проблемами в жизни, и с этим ничего не делают», – заявил тренер Майами в интервью Miami Herald.

Сульшер пока остается в «МЮ», хотя клуб общается с Конте. «Тоттенхэм» – последний шанс?