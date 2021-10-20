Крыховяк о Рангнике и Николиче: «Марко чувствовал, что его хотят убрать. Тяжело так работать»

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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о том, как складывались отношения между руководителем «Локомотива» по спорту и развитию Ральфом Рангником и Марко Николичем, тренировавшим команду.

– Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?

– На сборах в Австрии летом.

– Как он себя проявлял?

– Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

– Как Николич и Рангник контактировали между собой?

– Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но, как игрок, я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

– В чем это проявлялось?

– Мне кажется, он хотел своего тренера.

– Марко это чувствовал?

– Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации, – сказал Крыховяк.

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