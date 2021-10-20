Баринов о сборной России: «А я недостоин там играть? Ожидал вызова»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о попадании в расширенный список игроков, которые будут готовиться к ноябрьским матчам сборной России в отборе ЧМ-2022.
– Поздравляю болельщиков с победой! С Карпиным пока не виделись.
– Удивил ли вас вызов в сборную?
– А я недостоин там играть? Я ожидал вызова.
– Карпин замечает в вас общие черты с собой?
– Это вы у Георгича спросите, он лучше видит, – сказал Баринов.
Список сборной теперь «очень расширенный» – 41 игрок, но даже там без Дзюбы. Зато есть Хайкин из Норвегии и Сергеев с Ежовым из «Крыльев»