Баринов о сборной России: «А я недостоин там играть? Ожидал вызова»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о попадании в расширенный список игроков, которые будут готовиться к ноябрьским матчам сборной России в отборе ЧМ-2022.

– Поздравляю болельщиков с победой! С Карпиным пока не виделись.

– Удивил ли вас вызов в сборную?

– А я недостоин там играть? Я ожидал вызова.

– Карпин замечает в вас общие черты с собой?

– Это вы у Георгича спросите, он лучше видит, – сказал Баринов.

Список сборной теперь «очень расширенный» – 41 игрок, но даже там без Дзюбы. Зато есть Хайкин из Норвегии и Сергеев с Ежовым из «Крыльев»

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