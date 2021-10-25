Сергеев, Хайкин, Круговой, Марадишвили, Ежов, Черников, Лантратов впервые в списке сборной России. Всего в расширенном составе 41 футболист

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Тренерский штаб сборной России огласил фамилии игроков, вошедших в расширенный список для подготовки к ноябрьским матчам сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Всего в него вошел 41 футболист. В списке есть 7 игроков, получивших приглашение в национальную команду впервые.

Это Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Илья Лантратов («Химки»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Данил Круговой («Зенит»).

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

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