Сергеев, Хайкин, Круговой, Марадишвили, Ежов, Черников, Лантратов впервые в списке сборной России. Всего в расширенном составе 41 футболист

Тренерский штаб сборной России огласил фамилии игроков, вошедших в расширенный список для подготовки к ноябрьским матчам сборной России в квалификации ЧМ-2022.

Всего в него вошел 41 футболист. В списке есть 7 игроков, получивших приглашение в национальную команду впервые.

Это Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – ), Александр Черников ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).

Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).