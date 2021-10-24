Некоторые игроки «МЮ» не верят, что штаб Сульшера справится с кризисом и улучшит положение клуба в АПЛ

Ситуация вокруг главного тренера остается неопределенной.

По данным Goal.com, некоторые игроки команды теряют веру в руководство клуба и тренерский штаб.

В целом футболисты «Юнайтед» симпатизируют Сульшеру, несмотря на серию неудачных результатов, но некоторые игроки сомневаются, что Оле и его штаб способны справиться с кризисом, в котором оказалась команда, и поправить дела в турнирной таблице .

После разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) мнение о том, что Сульшер плох в выборе тактики, начинает преобладать.

Ранее сообщалось, что норвежца могут уволить до матча следующего тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Отношения «МЮ» и Сульшера будто из сериала. Оле надеется все починить, а клуб боится следующего шага