5 фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после игры с «Зенитом» в Петербурге

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Полиция Санкт-Петербурга сообщила подробности о задержании группы фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом» (1:7).

«К административной ответственности привлечены пятеро зрителей.

По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В отношении двоих болельщиков составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство, наказывается штрафом до 2,5 тысячи рублей или арестом до 15 суток), после чего они были отпущены. В отношении остальных проводится административное разбирательство.

Ранее фанаты московского клуба заявили об избиении пятерых болельщиков сотрудниками полиции.

«Зенит» унизил «Спартак» забросами за спину и стандартами (Ракицкий на подаче – ход Семака). В 1:7 виноваты и игроки, и Витория

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