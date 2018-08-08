Хорхе Сампаоли: «Месси – лучший игрок в мире. Он вечен благодаря профессионализму»

Главный тренер поделился мнением о форварде «ПСЖ» перед воскресным матчем с парижанами.

«Мои воспоминания о Месси связаны с его тренировками и игрой на поле. К сожалению, обстоятельства сложились не очень благоприятно, чтобы извлечь из совместной работы много пользы (Сампаоли провел всего пятнадцать матчей во главе сборной Аргентины в 2017-2018 годах – Sports.ru).

У него отличная карьера на топ-уровне, он вечен благодаря профессионализму и вовлеченности. Будет приятно снова увидеть его на поле. Но не так все просто, он может сильно навредить нам в любой момент.

Я играл против Месси и тренировал его. Мы знаем, что он лучший игрок в мире, поэтому его сложно контролировать. Надо минимизировать индивидуальную силу . Стоит убедиться, что Лео далек от наших ворот.

Если он вблизи ворот, все мы знаем, что это может плохо закончиться. Лучший способ остановить такого футболиста – контролировать игру», – сказал аргентинский тренер.