Хорхе Сампаоли: «Месси – лучший игрок в мире. Он вечен благодаря профессионализму»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси перед воскресным матчем с парижанами.
«Мои воспоминания о Месси связаны с его тренировками и игрой на поле. К сожалению, обстоятельства сложились не очень благоприятно, чтобы извлечь из совместной работы много пользы (Сампаоли провел всего пятнадцать матчей во главе сборной Аргентины в 2017-2018 годах – Sports.ru).
У него отличная карьера на топ-уровне, он вечен благодаря профессионализму и вовлеченности. Будет приятно снова увидеть его на поле. Но не так все просто, он может сильно навредить нам в любой момент.
Я играл против Месси и тренировал его. Мы знаем, что он лучший игрок в мире, поэтому его сложно контролировать. Надо минимизировать индивидуальную силу «ПСЖ». Стоит убедиться, что Лео далек от наших ворот.
Если он вблизи ворот, все мы знаем, что это может плохо закончиться. Лучший способ остановить такого футболиста – контролировать игру», – сказал аргентинский тренер.