Клопп о 5:0 с «МЮ»: «Результат безумен. Будем пить пиво по дороге домой»

Главный тренер поделился эмоциями после победы над (5:0) в матче чемпионата .

«Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападение, просто невероятно.

Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше.

Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм.

Результат безумен. Меня спросили, были ли такое в моей карьере, однако чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу.

Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах.

Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный.

Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой», – заявил Клопп.