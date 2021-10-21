Клопп о 5:0 с «МЮ»: «Результат безумен. Будем пить пиво по дороге домой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче чемпионата АПЛ.
«Что я могу сказать? Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападение, просто невероятно.
Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше.
Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм.
Результат безумен. Меня спросили, были ли такое в моей карьере, однако чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу.
Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах.
Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный.
Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой», – заявил Клопп.