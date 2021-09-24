«МЮ» впервые проигрывает в 4 гола после 1-го тайма в матче АПЛ

неудачно провел первый тайм матча чемпионата против .

Манкунианцы пропустили четыре безответных мяча от соперника на своем домашнем стадионе – .

Команда тренера пропустила первый гол уже на пятой минуте – от Наби Кейта. Диогу Жота удвоил преимущество на 13-й минуте.

После этого дубль сделал Мохамед Салах, забивший сначала на 38-й минуте, а также на пятой добавленной минуте к первому тайму, установивший счет 4:0 после первой половины.

Отметим, что «Юнайтед» впервые в своей истории проигрывает в матче АПЛ с разницей в четыре мяча к перерыву.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».