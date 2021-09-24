«МЮ» впервые проигрывает в 4 гола после 1-го тайма в матче АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел первый тайм матча чемпионата АПЛ против «Ливерпуля».

Манкунианцы пропустили четыре безответных мяча от соперника на своем домашнем стадионе – «Олд Траффорд».

Команда тренера Оле-Гуннар Сульшера пропустила первый гол уже на пятой минуте – от Наби Кейта. Диогу Жота удвоил преимущество на 13-й минуте.

После этого дубль сделал Мохамед Салах, забивший сначала на 38-й минуте, а также на пятой добавленной минуте к первому тайму, установивший счет 4:0 после первой половины.

Отметим, что «Юнайтед» впервые в своей истории проигрывает в матче АПЛ с разницей в четыре мяча к перерыву.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

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