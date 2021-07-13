«Нижний Новгород» получил 650 млн рублей из областного бюджета в 2021 году

«Нижнему Новгороду» выделено около 650 миллионов рублей из областного бюджета в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин.

«В этом году со стороны правительства мы дополнительные меры поддержки оказали, то есть к первым выплатам из областного бюджета суммой 300 млн рублей добавили еще 350 млн. Клуб за счет этого обеспечит минимальные выплаты.

Новости о спонсоре внушают уверенность, что клуб будет нормально существовать. В проекте бюджета следующего года необходимые меры также предусмотрены.

Не ожидал такого успешного старта. Думаю, что все нижегородские болельщики это оценили. Однозначно это заслуга Кержакова, с моей точки зрения, потому что именно благодаря построению игры достигнуты такие результаты. Сам бы по себе этот набор футболистов так бы успешно не сыграл. Рисунок игры выстроен, дальше нужно повышать мастерство игроков, чтобы закрепить результат. Кержаков знает что делать, думаю, он с этим справится», – сказал Москвин.

Несколько дней назад стало известно, что у «Нижнего Новгорода» появился новый спонсор – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Сообщалось, что компания выделит клубу более 200 миллионов рублей.

Дочка «Газпрома» теперь финансирует «Нижний», а спонсор «Динамо» (возможно!) кредитует «Локо». А так точно можно?