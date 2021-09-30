«Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал спонсором «Нижнего Новгорода», контракт – на один сезон

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила о том, что ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал официальным спонсором клуба.

«Договор об оказании спонсорской помощи футбольному клубу заключен на один игровой сезон.

Финансовая поддержка будет направлена на развитие клуба и академии. Кроме того, в рамках партнерского соглашения планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проектов по поддержке детского спорта», – говорится в заявлении клуба.

«Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни являются важнейшими составляющими социальной политики нашего предприятия.

Спорт – это здоровье и достижения нации. «Газпром» поддерживает и начинания в спорте, и стремление к профессиональным спортивным успехам, и мы надеемся, что спонсорская помощь позволит футбольному клубу «Нижний Новгород» достичь высоких результатов на самых престижных турнирах», – прокомментировали соглашение в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выделит клубу более 200 млн рублей.

Спонсор «Динамо» (возможно!) кредитует «Локо», а дочка «Газпрома» присматривается к «Нижнему». А так точно можно?

«Газпром» спонсирует ЛЧ почти 10 лет. В этом есть хоть какой-то смысл?