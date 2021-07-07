«Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит. На первое время деньги есть». Президент Федерации футбола области о финансах клуба

Президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев прокомментировал информацию об обращении к министру спорта РФ Олегу Матыцину с просьбой о помощи в поисках спонсора для «Нижнего Новгорода».

судьбу «Тамбова» не повторит, конечно. На первое время деньги есть, все пока идет в штатном режиме.

Неразрешимых проблем нет, есть просто неправильный подход к решению этого вопроса. Думаю, что со временем все наладится.

Я просто обратился к министру спорта Матыцину, чтобы он помог найти генерального спонсора. Он сказал, что не отказывает в помощи, что постарается.

Крайнего срока по поиску инвестора не обозначено. Министр хотел переговорить с представителями деловых кругов, но сколько это времени займет, я не знаю», – сказал Афанасьев.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Нижнего Новгорода» проблемы с финансированием на сезон-2021/22 из-за отсутствия генерального спонсора, найти которого клуб попросил Министерство спорта РФ. Также у клуба долги на 120 млн рублей перед игроками за прошлый сезон.