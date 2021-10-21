Куман о матче с «Реалом»: «У меня нет страха. Результат класико не будет иметь решающего значения»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги.

«Это важная игра. Мы можем показать, что «Барселона» на правильном пути, поэтому результат важен.

Мы должны играть без страха и с желанием [победить] с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения.

Я не знаю, не верят ли люди в нас, но у нас нет этого неверия [в себя]. Явного фаворита нет.

Мы играем дома, люди за нас. У меня нет страха», – сказал тренер.

«Барселона» примет «Реал» в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.

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