Пуйоль о любимом матче с «Реалом»: «6:2 на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший капитан «Барселоны» перед матчем с «Реалом» вспомнил о своем любимом класико.

«Если мне нужно выбрать только один матч, я назову тот, что закончился нашей победой со счетом 6:2 на – из-за игры, результата и того, что эта победа практически гарантировала нам титул.

Кроме того, я забил тогда и сделал счет 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особенный момент – я не так много забивал. Но гол в классико – это нечто особенное», – сказал Пуйоль в интервью Marca.

Тот матч состоялся 2 мая 2009 года. За «Барсу» также забил Жерар Пике, а Тьерри Анри и Лионель Месси сделали по дублю. Авторами голов в составе стали Гонсало Игуаин и Серхио Рамос.

вновь сыграет с «Реалом» в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.