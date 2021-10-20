Карло Анчелотти: «Реал» – «Барса» – особенный матч, как «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с «Барселоной».

«Это особенный матч. В каждой стране есть особенные игры, например, «Интер» – «Милан», «Челси» – «Тоттенхэм», «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.

Класико – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация.

Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтером» была наша лучшая игра, у нас все получилось, и мы должны продолжать в том же духе.

Для нашей команды самое главное – хорошо защищаться как с низким, так и со средним и высоким блоком. Нам из-за наших характеристик легче обороняться низким блоком, потому что мы можем гораздо опаснее контратаковать, получая свободное пространство, с нашими игроками впереди.

Хорошая защита – ключ ко всему. Все матчи, в которых не пропускал, мы выиграли. Проблема этой команды не в том, чтобы забивать, а в том, чтобы не пропустить. Поэтому большую часть времени я стараюсь уделять этому аспекту.

Я думаю, что Карвахаль и Азар вернутся в строй. У нас есть время хорошо подготовиться к класико как физически, так и тактически. Наши футболисты уже знают, что значит играть в класико.

возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность и становится лучше», – сказал Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Барселоной» в гостях в воскресенье, 24 октября. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.