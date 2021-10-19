Мохамед Салах: «Для себя я лучший игрок всех времен. Всегда стремлюсь быть лучшим в мире»

Нападающий прокомментировал слова главного тренера команды Юргена Клоппа, который заявил, что считает египтянина лучшим игроком в мире.

«Для меня это звучит просто прекрасно, но все-таки я считаю, что это мнение одного человека. Я не могу сказать, что являюсь лучшим в мире. Кто-то с этим согласится, а кто-то – нет. Я просто счастлив из-за того, как играю в последнее время, но я считаю, что это субъективные вещи.

Я всегда стремлюсь быть лучшим игроком в мире. Я не буду врать. Это то, что заставляет меня пахать и стараться быть лучшей версией себя.

Для себя я лучший игрок всех времен. Я стараюсь поддерживать эту уверенность в этом. Неважно, согласны ли с этим другие люди», – сказал Салах.

В этом сезоне 29-летний футболист забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 8 матчах . Его статистика – здесь.