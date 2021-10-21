Криштиану Роналду: «Я в «МЮ», чтобы побеждать, брать трофеи. Я не отдыхать приехал»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что вернулся в клуб, чтобы выигрывать трофеи.
«Я здесь, чтобы побеждать, выигрывать трофеи. Я не отдыхать приехал. Я так и сказал клубу.
Я вижу большой потенциал у команды. Молодые игроки с большим потенциалом. Я здесь, чтобы побеждать, помогать команде.
Не имеет значения, сколько трофеев я выиграл за карьеру, – я все еще мотивирован, даже в этом возрасте.
Это новая глава моей жизни. Вот почему я здесь – чтобы побеждать. И «МЮ» должен быть на этом уровне», – сказал 36-летний португалец.