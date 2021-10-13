Роналду об уходе из сборной: «Зачем? Время еще не пришло. Хочу поднять планку еще выше»

Нападающий ответил на вопрос о возможном прекращении выступлений за сборную .

– Вы думали о том, чтобы уйти из сборной ради того, чтобы продлить клубную карьеру?

– Но зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше, – сказал Роналду.

Напомним, в сентябре 36-летний форвард побил мировой рекорд по количеству мячей за сборную. Сейчас на счету португальца 115 голов в национальной команде.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.