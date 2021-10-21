Криштиану Роналду: «Я ставлю команду на первое место. Так гораздо проще брать индивидуальные призы»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался об изменениях, случившихся в команде летом.

«Наступил момент, когда сделал несколько изменений: клуб купил меня, Варана и Санчо. На адаптацию уйдет какое-то время. Нужно привыкать даже к той системе, которую использует команда. Но я думаю, что, двигаясь шаг за шагом, мы должны осознать, что все возможно.

Я говорю не только о своих индивидуальных достижениях. Я ставлю команду на первое место. Делая это, гораздо проще брать индивидуальные призы», – сказал Роналду.

36-летний португалец забил 3 гола в 5 матчах после возвращения в «МЮ». Его полная статистика – здесь.

Роналду кажется проблемой: мало прессингует, ломает игру без мяча. Но Сульшер продолжает защищать Криша