Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «В Норвегии большинство вакцинировано, ограничения отменили. Люди доверяли мнению экспертов»

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Буде-Глимт», рассказал о ситуации с коронавирусом в Норвегии.

– На матче [с «Ромой»] были полные трибуны. Ограничений из-за ковида в Норвегии нет?

– Буквально несколько недель назад в Норвегии отменили все ограничения, большинство граждан уже вакцинированы. Поэтому нет ни масок, ни запретов на массовые мероприятия.

Были ли споры по поводу вакцинации? Нет, люди доверяли мнению экспертов. Все понимали, что чем раньше это сделаем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Насколько я знаю, все команды вакцинированы, – сказал Хайкин.