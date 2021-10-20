🙀«Рома» Моуринью разгромно проиграла «Буде-Глимт» Хайкина – 1:6

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Буде-Глимт Никита Хайкин Лига Конференций УЕФА Футбол

«Рома» разгромно проиграла «Буде-Глимту» (1:6) в Лиге конференций.

Римский клуб при тренере Жозе Моуринью впервые пропустил шесть голов. Для самого португальца это первый случай в тренерской карьере, когда его команде забили столько.

Стоит отметить, что за «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Норвежский клуб возглавляет свою группу с семью очками после трех туров, у «Ромы» шесть очков. ЦСКА София (1 очко) и «Заря» (0) сегодня сыграют друг с другом.

Буде-Глимт Норвегия – Рома Италия 6:1 (2:1, 4:0)
Дата проведения
21 октября, 19.45, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Ботхейм, 2:0 – 20 Берг, 2:1 – 28 Карлес Перес, 3:1 – 52 Ботхейм, 4:1 – 71 Сольбаккен, 5:1 – 78 Пеллегрино, 6:1 – 80 Сольбаккен.
Буде-ГлимтХайкин, Сампстед, Моэ, Лоде (Хойбротен, 82), Бьеркан, Конрадсен (Хаген, 90), Берг, Фет (Ветлесен, 81), Пеллегрино (Мугиша, 87), Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).
РомаРуй Патрисиу, Рейнолдс, Кумбула, Рожер, Калафьори, Вильяр (Мхитарян, 46), Диавара (Пеллегрини, 60), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 46), Карлес Перес.
Предупреждения:
Дарбо (33), Лоде (37).

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