🙀«Рома» Моуринью разгромно проиграла «Буде-Глимт» Хайкина – 1:6

разгромно проиграла «Буде-Глимту» (1:6) в Лиге конференций.

Римский клуб при тренере впервые пропустил шесть голов. Для самого португальца это первый случай в тренерской карьере, когда его команде забили столько.

Стоит отметить, что за выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Норвежский клуб возглавляет свою группу с семью очками после трех туров, у «Ромы» шесть очков. ЦСКА София (1 очко) и «Заря» (0) сегодня сыграют друг с другом.