🙀«Рома» Моуринью разгромно проиграла «Буде-Глимт» Хайкина – 1:6

«Рома» разгромно проиграла «Буде-Глимту» (1:6) в Лиге конференций.
Римский клуб при тренере Жозе Моуринью впервые пропустил шесть голов. Для самого португальца это первый случай в тренерской карьере, когда его команде забили столько.
Стоит отметить, что за «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин.
Норвежский клуб возглавляет свою группу с семью очками после трех туров, у «Ромы» шесть очков. ЦСКА София (1 очко) и «Заря» (0) сегодня сыграют друг с другом.
- Дата проведения
- 21 октября, 19.45, «Аспмюра»
- Голы:
- 1:0 – 8 Ботхейм, 2:0 – 20 Берг, 2:1 – 28 Карлес Перес, 3:1 – 52 Ботхейм, 4:1 – 71 Сольбаккен, 5:1 – 78 Пеллегрино, 6:1 – 80 Сольбаккен.
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Буде-Глимт –
Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде (Хойбротен, 82), Бьеркан, Конрадсен (Хаген, 90), Берг, Фет (Ветлесен, 81), Пеллегрино (Мугиша, 87), Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).
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Рома –
Руй Патрисиу, Рейнолдс, Кумбула, Рожер, Калафьори, Вильяр (Мхитарян, 46), Диавара (Пеллегрини, 60), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 46), Карлес Перес.