Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин о России: «Многие выживают, а не живут. Сменяемость власти должна быть. Люди устали»

Российский вратарь , выступающий за норвежский , рассказал о том, что ему не нравится в нынешней России.

– Что вас не устраивает в России сейчас, что неприемлемо в нынешней ситуации в стране? Как давно вы не были в России?

– Последний раз я был в России полтора года назад, в сентябре. Что мне не нравится в России? Да много что не нравится. Мы пришли к точке невозврата.

Сменяемость власти должна быть. Мне кажется, люди устали, особенно новое поколение. Слава богу, что есть интернет. Люди видят, как должно быть, путешествуют. Я вижу, как в других странах живут.

Я вижу, как мы можем жить. А мы можем жить лучше. Мне искренне жаль людей, которые плохо живут, потому что мы можем жить гораздо лучше. Особенно в ковидное время у людей накипело, многие потеряли работу. Многие выживают, а не живут, вот и все.

Давайте что-то менять, давайте не бояться говорить. Мне не по себе, когда я вижу публичных людей, которые тоже против этой системы, хотят перемен, но они боятся об этом говорить. Для меня эти люди не до конца свободные, а я считаю, что свобода – это главное, что есть у человека, – сказал Хайкин.