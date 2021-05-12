Валуев о еврокубках: «Нужно наказывать наши клубы рублем. Во всем мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о результатах российских клубов в еврокубках.

«Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют – это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский – две разные игры.

Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Было время на то, чтобы решить эти проблемы по-другому, но ничего не было сделано. Может, есть все же смысл попробовать этим путем? Надо же пробовать все варианты.

На мой взгляд, есть смысл указывать в контрактах пункт, по которому за плохие результаты в еврокубках следует наказание в денежном эквиваленте. Это должно касаться всех, кто ответственен за результат – тренеров, игроков и так далее.

Футбол – это же коллективный труд. Во всем мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют. Почему на наш футбол это правило не распространяется, не понимаю», – сказал Валуев.

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Наши поражения в еврокубках – какое достойное, где обидное или заслуженное? Голосуем и определяем!