Литвинов о Рассказове: «Прошу, не надо на него накидываться. Не может быть виноват один человек»

Полузащитник «Спартака» подвел итоги матча 3-го тура группового раунда с (3:4).

– Что было в раздевалке? Что-то сказали Николаю Рассказову?

– Ничего такого не было. Ребят, проиграла вся команда, а не один человек. Допускали ошибки. Ошибки начинаются со стороны половины поля соперника. Не может быть виноват один человек. Я вас прошу, не надо на него накидываться.

– Ты чувствовал, что «Лестер» как-то не сразу включился в игру?

– На поле, может, это и ощущалось. Но все равно высокий класс позволял им делать любые действия. Они так же, как и мы, совершали много ошибок. Они воспользовались ошибками, а мы нет, – сказал Литвинов.

Эх, а ведь «Спартак» отлично включался в атаке: топовый выход из обороны, высокий прессинг, гений Промеса. Но все напрасно