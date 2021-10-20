Дака о покере «Спартаку»: «Возможно, легко выглядело со стороны, но на самом деле было очень сложно»

Нападающий , оформивший покер в матче группового этапа против «Спартака» (4:3), поделился эмоциями после игры

– Спасибо за поздравление. Это был невероятный вечер. Нам пришлось непросто, но мы показали феноменальный характер. Вернуться с 0:2 всегда непросто, но мы старались, много боролись и заслуженно выиграли.

– Одинаковые голы, не очень хорошая оборона соперника. Это были легкие голы?

– Возможно, это выглядело легко со стороны, но на самом деле пришлось очень сложно. Знаю свои сильные стороны, использую скорость… Я продемонстрировал полную концентрацию, чтобы реализовать свои моменты.

– Когда вы в последний раз забивали четыре гола?

– Если честно, то я не помню. Думаю, это первый покер в моей карьере. Но я приложу все усилия, чтобы забивать столько в дальнейшем.

– Вы будете проставляться? Поведете команду в ресторан?

– Не знаю, думаю, сейчас не время. Эта игра – уже история. Проехали. Мы хорошо поработали, но надо двигаться дальше, – сказал Дака.

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