Брендан Роджерс: «У российских игроков всегда высокий уровень. Посмотрим, кто из России сможет сыграть в АПЛ»

Главный тренер прокомментировал игру команды в матче со «Спартаком» (4:3) в Лиге Европы.

«Мы и перед игрой говорили футболистам, что нужно делать больше забеганий, забросов за спину защитникам, и по ходу встречи просили это делать. Да, мы удовлетворены результатом, игрой во втором тайме, когда показали характер и агрессию. Рад, что Дака оформил покер.

«Спартак» не удивил нас, это хорошие игроки, они показали хорошее качество футбола. Второй гол мы просто подарили сопернику.

Российские футболисты всегда отличались высоким уровнем и хорошей физической подготовкой. В составе мне понравились , который провел фантастический первый тайм, и Ларссон, который здорово выглядел, был техничен.

Посмотрим, кто из игроков из России сможет сыграть в , – сказал Роджерс.