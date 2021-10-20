Витория о 3:4 с «Лестером»: «Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не 0:10. Качественная игра»

Главный тренер «Спартака» дал комментарий после поражения от «Лестера» (3:4) в матче группового этапа .

– Я могу сказать, что это была качественная игра. Мы столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за наши ошибки. Мы провели хороший матч, забили три мяча и продолжим много забивать.

– Можно ли сказать, что не справился с одним футболистом?

– – качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер» пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию.

Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10, – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».