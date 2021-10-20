Глушаков об игре Рассказова с «Лестером»: «Не нужно убивать парня. Все от Коли кайфовали месяц назад»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, сейчас выступающий за «Химки», высказался об игре защитника Николая Рассказова в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).
«Конечно, у «Спартака» были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали. Но почему Колю не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет.
Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разбирать. Турнир продолжается, не нужно голову пеплом посыпать. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Дака уничтожил «Спартак» одним скиллом. Оцените, как он открывается на линии офсайда
Эх, а ведь «Спартак» отлично включался в атаке: топовый выход из обороны, высокий прессинг, гений Промеса. Но все напрасно