Глушаков об игре Рассказова с «Лестером»: «Не нужно убивать парня. Все от Коли кайфовали месяц назад»

Бывший полузащитник «Спартака» , сейчас выступающий за , высказался об игре защитника Николая Рассказова в матче против (3:4).

«Конечно, у были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали. Но почему Колю не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет.

Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разбирать. Турнир продолжается, не нужно голову пеплом посыпать. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Эх, а ведь «Спартак» отлично включался в атаке: топовый выход из обороны, высокий прессинг, гений Промеса. Но все напрасно