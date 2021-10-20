«Спартак» пропустил 3 гола с 45-й по 54-ю минуту, ведя 2:0. Хет-трик сделал Дака

Нападающий оформил хет-трик в матче группового этапа против «Спартака» (3:2, второй тайм).

23-летний форвард отличился на 45-й, 48-й и 54-й минутах матча. К моменту, когда Дака забил свой первый мяч, «Спартак» вел 2:0.

Статистику игрока из Замбии можно найти по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Лестером».

Дака трижды забил «Спартаку». 5 лет назад он играл в африканской глуши, его нашел замбийский Галицкий (наполовину русский!)