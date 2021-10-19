Гризманн удален за удар по голове Фирмино высоко поднятой ногой в матче с «Ливерпулем»

Нападающий удален с поля в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2, второй тайм).

На 52-й минуте главный арбитр показал 30-летнему форварду прямую красную карточку за удар высоко поднятой ногой по голове Роберто Фирмино.

В первом тайме Гризманн забил два гола. Он стал первым игроком в истории ЛЧ, оформившим дубль и получившим красную карточку в одной игре.

Фото: кадр из трансляции CBS Sports

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – .