Сергей Семак: «Ювентус» – машина по достижению результата. Для «Зенита» матч очень важен в плане перспектив выйти в плей-офф ЛЧ»

Главный тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионов с .

«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки.

«Ювентус» – это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

В атакующей линии мне давно нравится Мората. Бонуччи и Кьеллини – характер и душа команды. Кьеллини – игрок, которым невозможно не восхищаться.

После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Главное, где мы окажемся в конце турнира.

У «Ювентуса» хорошее положение в группе. Им не так много надо набрать, чтобы выйти в плей-офф. Для нас же этот матч будет очень важным с точки зрения наших перспектив выйти в следующий этап», – сказал Семак.