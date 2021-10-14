Мостовой об уходе из «Зенита»: «Очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал свое будущее.

– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.

Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть, – сказал Мостовой.

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