Мостовой об уходе из «Зенита»: «Очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал свое будущее.
– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?
– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.
Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.
– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?
– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть, – сказал Мостовой.