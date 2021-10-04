Оле-Гуннар Сульшер: «Сложно не включать Роналду в состав. Чем чаще он играет, тем лучше»

Главный тренер заявил, что мнение экспертов не повлияет на его решение об участии в ближайших матчах.

«Я тренер, я работаю с игроками, я руковожу командой, но, конечно, здорово, когда Роналду на поле, потому что он всегда приносит пользу. Чем чаще Криштиану играет, тем лучше.

Это выдающийся игрок, он на невероятном уровне завершает атаки. Роналду – бомбардир и прекрасный профессионал. Сложно не включать его в состав.

Можно сыграть шесть матчей за шесть дней, каждый раз выпуская один и тот же состав. Было бы отлично. Но существует ротация. Нам нужно, чтобы к апрелю и маю игроки были в огне. В прошлом сезоне в мае мы были слишком уставшими», – сказал Сульшер.

Со статистикой 36-летнего португальца, который забил 3 мяча в 4 матчах , можно ознакомиться здесь.