В дерби «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка. Карасев показал карточки Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву

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В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка (0:1, первый тайм).

В конце первого тайма хавбек бело-голубых Арсен Захарян грубо сыграл против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго вступился за своего партнера и стал предъявлять претензии молодому игроку «Динамо».

Затем форвард «Динамо» Вячеслав Грулев стал толкать Жиго. Самого Грулева следом атаковал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

После этих стычек началась массовая потасовка с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд.

Арбитр Сергей Карасев по итогам инцидента показал 4 желтых карточки – Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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