В дерби «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка. Карасев показал карточки Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка (0:1, первый тайм).

В конце первого тайма хавбек бело-голубых грубо сыграл против защитника красно-белых .

Защитник вступился за своего партнера и стал предъявлять претензии молодому игроку .

Затем форвард «Динамо» стал толкать Жиго. Самого Грулева следом атаковал защитник «Спартака» .

После этих стычек началась массовая потасовка с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд.

Арбитр Сергей Карасев по итогам инцидента показал 4 желтых карточки – Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву.

А вот и видео яркой потасовки в концовке первой половины 📹



Захарян грубо подкатился под Кофрие, это не понравилось Джикии и Жиго. А потом понеслось 😱



Дальше точно не будет скучно. Включай Матч ТВ, посмотрим встречу вместе 📺https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/QxqLaSIYJO — Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»