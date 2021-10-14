В дерби «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка. Карасев показал карточки Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву

В матче 11-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» произошла массовая потасовка (0:1, первый тайм).
В конце первого тайма хавбек бело-голубых Арсен Захарян грубо сыграл против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго вступился за своего партнера и стал предъявлять претензии молодому игроку «Динамо».
Затем форвард «Динамо» Вячеслав Грулев стал толкать Жиго. Самого Грулева следом атаковал защитник «Спартака» Георгий Джикия.
После этих стычек началась массовая потасовка с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд.
Арбитр Сергей Карасев по итогам инцидента показал 4 желтых карточки – Джикии, Жиго, Захаряну и Грулеву.
А вот и видео яркой потасовки в концовке первой половины 📹— Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021
Захарян грубо подкатился под Кофрие, это не понравилось Джикии и Жиго. А потом понеслось 😱
Дальше точно не будет скучно. Включай Матч ТВ, посмотрим встречу вместе 📺https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/QxqLaSIYJO
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»